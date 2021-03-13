Германия

Завершилась игра чемпионата Германии.

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия дома обыграла берлинскую Герту (2:0).

В первом тайме хозяева превосходили своего соперника, но в створ ворот пробили лишь раз. На перерыв команды ушли с ничейным счетом.

Второй тайм начался с голевого выстрела от Брандта. Вингер исполнил идеальный по траектории удар с 30 метров и мяч, неожиданно для Ярсейна оказался в сетке ворот.

На 80-й минуте Герта осталась в меньшинстве. Дарида очень грубо сыграл против Ройса и нанес тому травму. А в дополнительное время Мукоко сделал счет 2:0 и поставил точку в матче.

Боруссия Д — Герта 2:0

Голы: Брандт, 54, Мукоко, 90+1

Боруссия Д: Хитц, Морей (Менье, 71), Хуммельс (Загаду, 58), Джан, Шульц, Азар (Рейна, 71), Брандт, Дауд, Беллингем, Ройс (Мукоко, 84), Холанд.

Герта: Ярстейн, Зефейк (Лукебакио, 60), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Платтенхардт (Лекки, 59), Миттельштедт, Дарида, Тузар, Кордоба (Дилросун, 68), Пьонтек (Альдерете, 82).

Предупреждения: Шульц, Зефейк.

Удаление: Дарида.