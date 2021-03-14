Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги Байер в Леверкузене уступил Арминии (1:2).

Доан на 18-й минуте открыл счет в матче. Хавбек откликнулся на прострел с правого фланга и вколотил мяч в ворота.

Второй гол Арминия забила на 57-й минуте. Еще один японец Окугава получил мяч недалеко от ворот, и пробил в правый нижний угол. Не обошлось и без ошибки защитников.

На 85-й минуте Байер сумел отыграть один мяч, гол на счету Шика.

Таким образом леверкузенцы идут шестыми в таблице чемпионата Германии, а Арминия покинула зону вылета и занимает 15-ю строчку.

Байер — Арминия 1:2

Голы: Шик, 85 — Доан, 18, Окугава, 57

Байер: Грилль, Фримпонг, Та, Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай (Аларио, 46), Амири, Грэй (Бэйли, 46), Шик, Диаби (Виртц, 65).

Арминия: Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Лукоки (Фогльзаммер, 76), Гебауэр, Окугава (Кунце, 81), Притль, Майер, Доан, Клос (Шипплок, 81).

Предупреждения: Пипер, Фримпонг, Венделл