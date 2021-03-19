Завершился поединок немецкого чемпионата.
Матч Арминия - РБ Лейпциг, getty images
19 марта 2021, 23:20
Арминия принимала РБ Лейпциг в матче 26-го тура Бундеслиги.
Гости открыли счет в самом начале второй половины встречи. Марсель Забитцер поразил ворота соперника и вывел свою команду вперед.
Поединок так и завершился минимальной победой команды Нагельсмана. Примечательно, что на протяжении поединка Арминия так и не нанесла ни единого удара в створ ворот соперника.
По итогу встречи Лейпциг с 57-ю очками приблизился к лидирующей в турнирной таблице Баварии (58 очков), в то время как Арминия продолжила свое пребывание на 15-й строчке, имея в активе 22 балла.
Арминия — РБ Лейпциг 0:1
Гол: Забитцер, 46
Арминия: Ортега — Брюнне (Гебауэр), Пипер, Нильссон, Лукоки (Лаурсен) — Доан, Приетль, Майер, Окугава (Фогльзаммер) — Влап (Кордова), Клос (Шипплок)
РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Орбан, Хальстенгерг — Адамс, Забитцер, Кампль (Микуеле), Нкунку, Хайдара (Хенрикс), Ольмо (Поульсен) — Форсберг (Хван Хи Чхан)
Предупреждения: Пипер, Брюннер — Кампль