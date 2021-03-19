Германия

Завершился поединок немецкого чемпионата.

Арминия принимала РБ Лейпциг в матче 26-го тура Бундеслиги.

Гости открыли счет в самом начале второй половины встречи. Марсель Забитцер поразил ворота соперника и вывел свою команду вперед.

Поединок так и завершился минимальной победой команды Нагельсмана. Примечательно, что на протяжении поединка Арминия так и не нанесла ни единого удара в створ ворот соперника.

По итогу встречи Лейпциг с 57-ю очками приблизился к лидирующей в турнирной таблице Баварии (58 очков), в то время как Арминия продолжила свое пребывание на 15-й строчке, имея в активе 22 балла.

Арминия — РБ Лейпциг 0:1

Гол: Забитцер, 46

Арминия: Ортега — Брюнне (Гебауэр), Пипер, Нильссон, Лукоки (Лаурсен) — Доан, Приетль, Майер, Окугава (Фогльзаммер) — Влап (Кордова), Клос (Шипплок)

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Орбан, Хальстенгерг — Адамс, Забитцер, Кампль (Микуеле), Нкунку, Хайдара (Хенрикс), Ольмо (Поульсен) — Форсберг (Хван Хи Чхан)

Предупреждения: Пипер, Брюннер — Кампль