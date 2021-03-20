Мюнхенцы отправили в ворота соперника три безответных мяча.
Радость игроков Баварии, getty images
20 марта 2021, 18:23
Бавария в рамках поединка 26-го тура чемпионата Германии принимала на своем поле Штутгарт и добилась разгромной победы.
Подопечные Ханси-Дитера Флика решили исход встречи еще в первой половине игры, четырежды поразив ворота соперника.
Бавария — Штутгарт 4:0
Голы: Левандовски, 18, 23, 39, Гнабри, 22
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Зюле, Дэвис — Алаба, Горетцка — Мюллер (Хави Мартинес, 83), Гнабри (Коман, 60), Сане (Мусиала, 83) - Левандовски (Шупо-Мотинг, 70)
Штутгарт: Кобель — Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса (Гонсалес, 46) — Кастро (Дидави, 76), Эндо (Каразор, 77) — Кулибали, Ахамада (Ферстер, 46) — Вамангитука (Климович, 35), Калайджич.
Предупреждения: Боатенг — Кастро
Удаление: Дэвис, 12