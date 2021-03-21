Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках 26-го раунда немецкой Бундеслиги Майнц в гостях обыграл Хоффенхайм (1:2).

Уже на первой минуте счет открыл Глацель, но Бебу сравнял счет для Хоффенхайма на 39-й минуте встречи. Но еще в первом тайме Майнц вышел вперед. Гол на счету Кора.

Таким образом Майнц выбрался из зоны вылета и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата. Хоффенхайм расположился на 11-й позиции.

Хоффенхайм — Майнц 1:2

Голы: Бебу, 39 — Глацель, 1, Кор, 41

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Фогт, Гриллич, Ричардс (Рюттер, 76), Йон (Сков, 64), Руди (Даббур, 64), Самассеку (Пош, 76), Баумгартнер, Крамарич, Бебу.

Майнц: Центнер, да Кошта (Бросински, 20), Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор, Боэтиюс (Штегер, 82), Баррейро, Глатцель (Онисиво, 64), Буркардт (Квайсон, 64).