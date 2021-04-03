Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют РБ Лейпциг и мюнхенская Бавария.

В центральном поединке 27-го тура немецкой Бундеслиги РБ Лейпциг на свое поле будет принимать мюнхенскую Баварию.

На фоне игры против Арминии (1:0), Юлиан Нагельсманн провел незначительную ротацию стартового состава, предоставив игровое время для будущего игрока соперников, Дайота Упамекано, в центре обороны.

У Ханса-Дитера Флика проблемы с подбором кадров были вызваны отсутствием Левандовски из-за травмы и Альфонсо Дэвиса из-за красной карточки в прошлой игре против Штутгарта (4:0). На левом фланге обороны партнера по команде заменит Эрнандес, а в центре защиты Алаба сыграет в паре с Зюле. В нападении отмечаем выход Чупо-Мотинга, а в атакующей линии полузащиты расположится Коман.

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Орбан, Упамекано — Мукиэле, Ольмо, Адамс, Забитцер, Айдара — Форсберг, Нкунку.

Запасные: Чаунер, Мартинес, Конате, Поульсен, Хван Чи Чан, Серлот, Самарджич, Клюйверт, Хенрихс.



Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка — Сане, Мюллер, Коман — Чупо-Мотинг.