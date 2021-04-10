Германия

"Быки" воспользовались осечкой Баварии и сократили отставание от лидера до пяти очков.

Завершился поединок 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором РБ Лейпциг, занимающий вторую строчку в турнирной таблице, отправился в гости к Вердеру.

Подопечные Юлиана Нагельсманна еще в первой половине встречи начали подтверждать статус фаворита, уйдя на перерыв при счете 3:0 в свою пользу.

Несмотря на то, что во втором тайме Вердеру удалось отыграть один мяч благодаря реализованному моменту Рашицы, капитан "быков" Забитцер практически мгновенно вновь увеличил преимущество своей команды и установил итоговый счет встречи — 1:4.

Вердер — РБ Лейпциг 1:4

Голы: Рашица, 61 – Ольмо, 23, Серлот, 32, 41, Забитцер, 63

Вердер: Павленка – Фридль, Мойсандер, Топрак (Велькович, 46) – Агу (Шмид, 68), Гросс, Мбом (Мёвальд, 46), Селассие – Сарджент (Осако, 83), Динкчи (Рашица, 46) – Зельке

РБ Лейпциг: Гулачи – Хальстенберг (Клостерман, 75), Конате, Орбан – Клюйверт (Хайдара, 62), Кампль, Забитцер (Чхан, 82), Адамс (Хенрикс, 46) – Ольмо (Самарджич, 75), Нкунку – Серлот