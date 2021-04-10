Германия

Завершился поединок чемпионата Германии.

В рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги Герта в Берлине сыграла вничью с Боруссией М (2:2).

Поединок начался с красной карточке, которую на 13-й минуте получил Янн Зоммер. А через 10 минут Аскасибар счет открыл, 1:0.

Однако Пелеа быстро его сровнял, а Штиндель на 38-й и вовсе вывел вперед гостей. Но на старте второго тайма Кордоба забил и сделал счет 2:2.

Герта — Боруссия М 2:2

Голы: Аскасибар, 23, Кордоба, 49 — Плеа, 27, Штиндель, 38

Герта: Шволов, Зефейк (Радонич, 46), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Миттельштедт (Платтенхардт, 46), Аскасибар (Хедира, 57), Гендузи, Кордоба, Лукебакио (Пионтек, 46), Матеус Кунья.

Боруссия М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Бенсебайни (Херрманн, 77), Закария, Вендт (Зиппель, 17), Крамер, Нойхаус, Штиндль (Лазаро, 60), Плеа, Тюрам (Эмболо, 77).

Предупреждения: Зефейк, Миттельштедт, Крамер.

Удаление: Зоммер.