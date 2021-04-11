Германия

Гол Суата Сердара принес в актив "горняков" три очка.

Завершился поединок 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Шальке принимал на своем поле Аугсбург.

В преддверии данного противостояния гости считались фаворитами, учитывая то, что соперник проводит ужасный сезон и располагается на последней строчке в турнирной таблице.

Тем не менее, именно "горнякам" удалось благодаря единственному голу Суата Сердара на четвертой минуте одержать минимальную победу над Аугсбургом, которая стала для Шальке первой с 9 января 2021 года и прервала неудачную серию в чемпионате Германии из 12 матчей кряду.

Стоит также отметить, что эта победа стала для Шальке только второй в текущем сезоне Бундеслиги.

Шальке — Аугсбург 1:0

Гол: Сердар, 4

Шальке: Ферманн – Тшау, Стамбули, Беккер – Очипка (Колашинац, 74), Боздоган (Мустафи, 79), Гонсалес, Сердар, Айдын – Арит (Пасиенсия, 84), Хунтелаар (Хоппи, 84)

Аугсбург: Гикевич – Гумний (Педерсен, 71), Удуохай, Гауэлеу, Фрамбергер – Груэсо, Р. Хедира (Штробль, 46) – Варгас (Грегорич, 79), Калиджури (Нидерлехнер, 71) – Хан (Бенеш, 79), Рихтер

Предупреждения: Гауэлеу, Фрамбергер