Германия

Поединок чемпионата Германии завершился "сухой" ничьей.

Байер в рамках поединка 28-го тура чемпионата Германии пожаловал в гости к Хоффенхайму и сыграл вничью.

Команды за девяносто минут игрового времени так и не смогли отметиться забитыми голами.

Хоффенхайм — Байер 0:0

Хоффенхайм: Бауманн — Кадержабек, Акпогума (Нордтвейт, 88), Пош, Ричардс, Сессеньон — Руди (Крамарич, 38), Гриллич, Баумгартнер, Сков (Рюттер, 78) — Бебу.

Байер: Градецки — Бендер, Едвай, Тапсоба, Венделл — Арангис, Демирбай (Фримпонг, 71), Паласиос, Виртц (Амири, 58), Диаби (Бэйли, 86) — Аларио (Шик, 58).

Предупреждения: Баумгартнер — Венделл