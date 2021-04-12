Поединок чемпионата Германии завершился "сухой" ничьей.
Хоффенхайм - Байер, getty images
12 апреля 2021, 23:26
Байер в рамках поединка 28-го тура чемпионата Германии пожаловал в гости к Хоффенхайму и сыграл вничью.
Команды за девяносто минут игрового времени так и не смогли отметиться забитыми голами.
Хоффенхайм — Байер 0:0
Хоффенхайм: Бауманн — Кадержабек, Акпогума (Нордтвейт, 88), Пош, Ричардс, Сессеньон — Руди (Крамарич, 38), Гриллич, Баумгартнер, Сков (Рюттер, 78) — Бебу.
Байер: Градецки — Бендер, Едвай, Тапсоба, Венделл — Арангис, Демирбай (Фримпонг, 71), Паласиос, Виртц (Амири, 58), Диаби (Бэйли, 86) — Аларио (Шик, 58).
Предупреждения: Баумгартнер — Венделл