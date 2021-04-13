Германия

Агент футболиста в первую очередь заинтересован в поиске нового клуба для своего клиента.

В беседе с журналистами немецкого ресурса Sport1, известный футбольный агент Мино Райола, который также представляет интересы нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда, подтвердил факт проведения переговоров между своим клиентом и клубом о возможном летнем переходе на новое место работы.

"Я могу подтвердить, что был в Дортмунде для переговоров. Майкл Цорк (спортивный директор клуба — ред.) дал нам понять, что Боруссия не хочет продавать Эрлинга этим летом. Я уважаю это мнение, но это не означает, что я с ним согласен. Взгляд Боруссии на этот вопрос вполне очевиден и понятен. Я это принимаю.

Между нами и Боруссией нет никакой войны! Отношения с Зорком, Аки (Ханс-Йоахим Вацке — ред.) и Келем по-прежнему хорошие.

Обо мне пишут много чепухи. Но мне все равно. Я никогда не буду говорить о переговорах со СМИ. Я говорю об этом только со своими игроками, их семьями и соответствующими клубами", — подытожил нидерландский агент.

Напомним, что в текущем сезоне норвежский форвард провел уже 34 поединка за свой клуб, оформив 33 забитых мяча и 10 результативных передач.

Следующим поединком Боруссии Д, с возможным участием Холанда, станет ответное домашнее противостояние "шмелей" против Манчестер Сити в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, которое состоится 14 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени.