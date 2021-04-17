Германия

Леверкузенцы трижды поразили ворота соперника.

Байер в рамках поединка 29-го тура чемпионата Германии принимал на своем поле Кельн и добился убедительной победы.

Леверкузенцы отправили в ворота соперника три безответных мяча — дублем отметился Бэйли, а еще один гол забил Диаби.

Байер — Кельн 3:0

Голы: Бэйли, 5, 76, Диаби, 51

Байер: Градецки — Бендер, Едвай (Та, 46), Тапсоба, Венделл (Синкгравен, 57) — Арангис, Амири, Паласиос (Фримпонг, 46) — Диаби (Демирбай, 73), Шик, Бэйли (Аларио, 83).

Кельн: Хорн — Эхизибуэ (Шмитц, 70), Чичос, Борнаув, Хорн (Каттербах, 70) — Кайнц (Дрекслер, 70), Хектор, Майер, Вольф (Лимниос, 85), Шкири (Озджан, 79) — Деннис.

Предупреждения: Тапсоба — Чичос