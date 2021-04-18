Германия

Команда Терзича без проблем обыграла соперника.

Боруссия Д не испытала проблем в матче с Вердером. Getty images

Боруссия Д не испытала проблем в матче с Вердером. Getty images

В рамках 29-го утра немецкой Бундеслиги Боруссия Д уверенно обыграла Вердер (4:1).

Несмотря на быстрый гол от Рашицы, дортмундцы на 29-й минуте усилиями Рейны счет сравняли. Следом, на 34-й и 38-й минутах, Холанд оформил дубль.

Во втором тайме Боруссия спокойно контролировала игру, хоть и Вердер имел шансы забить. Но забили "шмели". На 87-й минуте Хуммельс сделал счет 4:1.

Боруссия Д — Вердер 4:1

Голы: Рейна, 29, Холанд, 34, 38, Хуммельс, 87 — Рашица, 14

Боруссия Д: Хитц, Морей (Пишчек, 46), Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Рейна, Брандт (Азар, 74), Дауд (Джан, 61), Беллингем, Холанд (Тиггес, 88), Ройс (Рейньер, 88).

Вердер: Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Гросс, Велькович, Фридль, Битенкур (Шмид, 33), Мевальд (Сарджент, 59), Эггештайн, Рашица (Мбом, 88), Осако (Зельке, 59).

Предупреждения: Дауд, Фридль, Велькович, Гросс, Мойсандер.