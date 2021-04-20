Завершились игры чемпионата Германии.
Шальке, getty images
20 апреля 2021, 23:29
В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги состоялись еще два поединка.
Шальке в гостевом матче уступил Арминии со счетом 1:0.
В начале второго тайма счет в матче открыл Клос. На 80-й минуте тот же Клос не реализовал пенальти, но был успешен на добивании. Однако рефери углядел офсайд и после просмотра VAR отменил мяч.
Арминия - Шальке 1:0
Гол: Клос, 50
Арминия: Ортега, Брюннер (де Медина, 69), Нильссон, Пипер, Лукоки, Притль, Окугава (Гебауэр, 85), Майер, Шипплок, Доан (ван дер Хорн, 85), Фогльзаммер (Суку, 69), Клос.
Шальке: Фарманн, Мустафи, Стамбули, Тиав, Колашинац, Айдин, Маскарель, Сердар, Харит (Сане, 78), Хунтелар, Пасиенсия (Ут, 53).
Предупреждения: Клос, Брюннер, Пипер, Тиав, Стамбули, Колашинац.
Удаление: Тиав.
Нереализованный пенальти: Клос.
В параллельном матче франкфуртский Айнтрахт принимал Аугсбург и добыл победу со счетом 2:0.
Голами за хозяев отличились Хинтереггер в концовке первого тайма, и Андре Силва во второй половине игры.
Айнтрахт Ф — Аугсбург 2:0
Голы: Хинтереггер, 37, Силва, 58
Айнтрахт Ф: Трапп, Хинтереггер (Хасебе, 46), Ндика, Тута, Чендлер (Дурм, 88), Костич, Роде, Соу (Ильзанкер, 79), Камада (Баркок, 83), Андре Силва, Йович (Юнес, 79).
Аугсбург: Гикевич, Сухи, Педерсен, Оксфорд, Гумны, Удуохай, Рихтер (Йенсен, 65), Бенеш (Варгас, 80), Моравек (Штробль, 64), Груэсо, Нидерлехнер (Финнбогасон, 65).
Предупреждения: Хинтереггер, Удуохай, Йович, Роде.
Нереализованный пенальти: Финнбогасон.