Германия

Завершились игры чемпионата Германии.

В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги состоялись еще два поединка.

Шальке в гостевом матче уступил Арминии со счетом 1:0.

В начале второго тайма счет в матче открыл Клос. На 80-й минуте тот же Клос не реализовал пенальти, но был успешен на добивании. Однако рефери углядел офсайд и после просмотра VAR отменил мяч.

Арминия - Шальке 1:0

Гол: Клос, 50

Арминия: Ортега, Брюннер (де Медина, 69), Нильссон, Пипер, Лукоки, Притль, Окугава (Гебауэр, 85), Майер, Шипплок, Доан (ван дер Хорн, 85), Фогльзаммер (Суку, 69), Клос.

Шальке: Фарманн, Мустафи, Стамбули, Тиав, Колашинац, Айдин, Маскарель, Сердар, Харит (Сане, 78), Хунтелар, Пасиенсия (Ут, 53).

Предупреждения: Клос, Брюннер, Пипер, Тиав, Стамбули, Колашинац.

Удаление: Тиав.

Нереализованный пенальти: Клос.

В параллельном матче франкфуртский Айнтрахт принимал Аугсбург и добыл победу со счетом 2:0.

Голами за хозяев отличились Хинтереггер в концовке первого тайма, и Андре Силва во второй половине игры.

Айнтрахт Ф — Аугсбург 2:0

Голы: Хинтереггер, 37, Силва, 58

Айнтрахт Ф: Трапп, Хинтереггер (Хасебе, 46), Ндика, Тута, Чендлер (Дурм, 88), Костич, Роде, Соу (Ильзанкер, 79), Камада (Баркок, 83), Андре Силва, Йович (Юнес, 79).

Аугсбург: Гикевич, Сухи, Педерсен, Оксфорд, Гумны, Удуохай, Рихтер (Йенсен, 65), Бенеш (Варгас, 80), Моравек (Штробль, 64), Груэсо, Нидерлехнер (Финнбогасон, 65).

Предупреждения: Хинтереггер, Удуохай, Йович, Роде.

Нереализованный пенальти: Финнбогасон.