Германия

Мюнхенцы еще на шаг приблизились к девятому подряд чемпионству.

Центральный матч 30 тура Бундеслиги состоялся в Мюнхене на Альянц Арене, где Бавария принимала Байер, который еще сохраняет минимальные шансы на зону Лиги чемпионов.

С первых минут хозяева принялись бомбардировать ворота соперника — и два выстрела попали точно в цель. На 7-й минуте Шупо-Мотин успешно сыграл на добивании после удара Мюллера и сейва Градецки. 1:0.

Второй гол пришел через шесть минут, и он был куда зрелищнее своего предшественника. Мяч от Синкгравена отскочил к линии штрафной площади, откуда Киммих сильно и точно пробил в левый угол, заставив капитулировать кипера Байера. 2:0.

Казалось, дело может закончиться унижением "фармацевтов", но те выстояли, не пропустив еще до конца поединка. Более того, леверкузенцы вполне могли рассчитывать как минимум на один гол, однако во втором тайме пробить опытного Нойера не удалось ни Амири, ни Беллараби.

Уже в следующем туре, в выездном матче против Майнца, команда Флика может оформить досрочное чемпионство. А Байеру остается надеяться на осечки Боруссии Д и Вольфсбурга, дабы не упустить теоретические шансы на четвертое место. Впрочем, куда целесообразнее сосредоточиться на путевке в Лигу Европы. К слову, в следующем туре "фармацевты" сыграют против Айнтрахта, который располагается на третьем месте.

Бавария — Байер 2:0

Голы: Шупо-Мотинг, 7, Киммих, 13.

Бавария: Нойер — Павар (Сарр, 82), Боатенг (Куасси, 63), Эрнандес, Дэвис — Киммих, Алаба — Коман (Сане, 63), Мюллер (Горецка, 63), Мусиала (Скотт, 82) — Шупо-Мотинг.

Байер: Градецки — Та, Бендер (Амири, 70), Тапсоба — Фримпонг (Вирц, 46), Арангуис (Демирбай, 60), Паласиос, Синкгравен (Венделл, 83) — Диаби (Бельараби, 46), Бэйли — Шик.