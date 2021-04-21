Германия

Завершились матч чемпионата Германии.

В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги завершились еще два поединка.

Вольфсбург в гостевой встрече уверенно обыграл Штутгарт со счетом 1:3.

На 13-й минуте Шлягер вывел гостей вперед. После был нереализованный пенальти от Форстера из Штутгарта, и гол Вегхорста на 29-й.

В начале второго тайма Герхардт сделал счет 0:3, и лишь в дополнительное время Кастро сумел один мяч отыграть.

Штутгарт - Вольфсбург 1:3

Голы: Кастро, 90+2 — Шлягер, 13, Вегхорст, 29, Герхардт, 60

Штутгарт: Кобель, Кемпф, Антон, Каразор, Массимо, Кулибали, Эндо, Ферстер (Дидави, 70), Климович (Чурлинов, 64), Ахамада (Кастро, 71), Калайджич (Сиссе, 80).

Вольфсбург: Кастельс, Брукс, Понграчич, Руссийон, Арнольд, Герхардт, Шлагер (Гилавоги, 66), Брекало (Гинчек, 76), Филипп (Мехмеди, 66), Баку, Вегорст (Бялек, 88).

Предупреждения: Ахамада, Кастро, Сиссе.

Майнц в гостях одержал минимальную победу над бременским Вердером (0:1).

Единственный мяч на 16-й минуте встречи записал в свой актив форвард гостей Салай.

Вердер — Майнц 0:1

Гол: Салай, 16

Вердер: Павленка, Гебре Селассие, Мойсандер, Велькович, Фридль (Шмид, 78), Аугустинссон, Мевальд (Динкчи, 85), Эггештайн, Рашица, Фюллькруг (Зельке, 78), Сарджент.

Майнц: Центнер, Бросински, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор (Латца, 74), Боэтиюс (Штегер, 87), Баррейро (Хак, 90), Салаи (Глатцель, 74), Онисиво (Буркардт, 87).

Предупреждения: Сарджент, Боэтиюс, Центнер.