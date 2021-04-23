Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги Аугсбург дома уступил Кельну (2:3).

В первом тайме Кельн полностью превосходил своего соперника забив трижды. Сначала Дуда, потом Кайнц, а затем еще раз Дуда.

Во втором тайме Аугсбург вышел намного увереннее и начал отыгрываться. На 54-й отметился Гумны, а на 62-й забил Варгас. Было еще несколько моментов, но матч таки завершился.

Аугсбург — Кельн 2:3

Голы: Дуда, 8, 33, Кайнц, 23 — Гумны, 54, Варгас, 62

Аугсбург: Гикевич, Фрамбергер (Гумны, 42), Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Калиджури (Рихтер, 87), Варгас, Груэсо, Штробль (Моравек, 42), Хан, Финнбогасон (Йенсен, 46).

Кельн: Хорн, Шмитц, Чихос, Борнаув, Хорн (Каттербах, 65), Вольф, Кайнц (Дрекслер, 69), Хектор, Дуда, Схири, Андерссон (Реджбечай, 79).

Предупреждения: Вольф, Гумны, Груэсо, Реджбечай, Дуда.