Завершился матч чемпионата Германии.
Аугсбург - Кельн, getty images
23 апреля 2021, 23:27
В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги Аугсбург дома уступил Кельну (2:3).
В первом тайме Кельн полностью превосходил своего соперника забив трижды. Сначала Дуда, потом Кайнц, а затем еще раз Дуда.
Во втором тайме Аугсбург вышел намного увереннее и начал отыгрываться. На 54-й отметился Гумны, а на 62-й забил Варгас. Было еще несколько моментов, но матч таки завершился.
Аугсбург — Кельн 2:3
Голы: Дуда, 8, 33, Кайнц, 23 — Гумны, 54, Варгас, 62
Аугсбург: Гикевич, Фрамбергер (Гумны, 42), Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Калиджури (Рихтер, 87), Варгас, Груэсо, Штробль (Моравек, 42), Хан, Финнбогасон (Йенсен, 46).
Кельн: Хорн, Шмитц, Чихос, Борнаув, Хорн (Каттербах, 65), Вольф, Кайнц (Дрекслер, 69), Хектор, Дуда, Схири, Андерссон (Реджбечай, 79).
Предупреждения: Вольф, Гумны, Груэсо, Реджбечай, Дуда.