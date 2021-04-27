Германия

Переговоры с РБ Лейпциг завершились успехом для мюнхенского клуба.

Как сообщает официальный сайт мюнхенской Баварии, действующему чемпиону Германии удалось успешно провести переговоры с РБ Лейпциг относительно перехода главного тренера Юлиана Нагельсманна в стан "Красной машины".

Уроженец баварского региона приступит к работе с командой начиная от 1 июля 2021 года, а нынешний сезон будет завершать во главе "Красных быков".

Соглашение с 33-летним немецким специалистом подписано сроком на пять лет — до июня 2026 года.

Текущий наставник Баварии, Ханс-Дитер Флик достиг соглашения о расторжении своего контракта с мюнхенским клубом, который изначально был запланирован до конца июня 2023 года.

Стоит напомнить, что тренерский путь Нагельсманна в немецкой Бундеслиге начинался в 2016-м году с руководством над Хоффенхаймом, что позволило ему стать наиболее молодым наставником в истории национального первенства своей страны.

После ухода из стана "деревенских" летом 2019 года, он возглавил РБ Лейпциг, с которым завершил дебютный сезон на третьей строчке турнирной таблицы, а сейчас его клуб является главным претендентом на "серебряные" медали по окончанию сезона.

Также, "Красные быки" в прошлом сезоне отметились участием в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА, где были биты французским ПСЖ (0:3).