Германия

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию полуфинального поединка Кубка Германии.

Сегодня, 30 апреля, состоится полуфинальный поединок Кубка Германии, в котором бременский Вердер сыграет против РБ Лейпциг.

Хозяева Везерштадион на предыдущих этапах перешагнули через Карл-Цейс Йену (2:0), Ганновер (3:0), Гройтер Фюрт (2:0) и Регенсбуг (1:0), а "Красные быки" справились с Нюрнбергом (3:0), Аугсбургом (3:0), Бохумом (4:0) и Вольфсбургом (2:0).

Победитель данной пары сыграет в финальном поединке на берлинском Олимпиаштадионе против сильнейшего из матча Боруссия Дортмунд — Хольштайн Киль, который состоится на день позже.

Следить за событиями поединка Вердер — РБ Лейпциг вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 30 апреля, в 21:30 по киевскому времени:

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