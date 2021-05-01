Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов полуфинального поединка Кубка Германии.

Бременскому Вердеру и РБ Лейпциг первым предстояло определить между собой наиболее достойный коллектив для участия в финальном поединке Кубка Германии текущего сезона. Борьба была напряженной, в результате чего основное время матча завершилось со счетом 0:0, хотя коллектив Юлиана Нагельсманна трижды проверял на прочность каркас чужих ворот. Все голы отчетной игры пришлись на овертаймы: в первом команды обменялись результативными ударами, а уже непосредственно перед возможной серией пенальти "Красные быки" успели дожать соперников.

Видео голов и обзор матча:

Вердер — РБ Лейпциг 1:2 (д.в.)

Голы: Биттенкурт, 105+1 — Хван, 93, Форсберг, 120+1.

Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон — Гросс (Баргфреде, 119) — Эггештайн, Мбом (Биттенкурт, 73) — Саргент, Фюллькруг (Осако, 66), Зельке (Мевальд, 96).

РБ Лейпциг: Гулачи — Орбан, Конате, Упамекано — Мукиеле, Кампль, Айдара (Нкунку, 46; Форсберг, 114), Анхелиньо (Хенрихс, 101) — Ольмо, Забитцер (Поульсен, 74) — Серлот (Хван, 90).

Предупреждения: Айдара, Кампль, Гулачи.