"Шмели" не будут принимать предложения в конце трансферного окна.
Джейдон Санчо, Getty Images
04 мая 2021, 09:23
Крайний полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может покинуть немецкую Бундеслигу в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, руководство "шмелей" готово расстаться с 21-летним англичанином минимум за 120 миллионов евро. Именно за эту сумму футболист мог присоединиться к Манчестер Юнайтед около года назад.
При этом отмечается, что руководство Боруссии Д не будет принимать поздние предложения, что успеть найти замену для английского вингера.
В текущем сезоне Джейдон Санчо провел 34 поединка во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 18 результативных передач.