Германия

"Шмели" не будут принимать предложения в конце трансферного окна.

Крайний полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может покинуть немецкую Бундеслигу в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "шмелей" готово расстаться с 21-летним англичанином минимум за 120 миллионов евро. Именно за эту сумму футболист мог присоединиться к Манчестер Юнайтед около года назад.

При этом отмечается, что руководство Боруссии Д не будет принимать поздние предложения, что успеть найти замену для английского вингера.

В текущем сезоне Джейдон Санчо провел 34 поединка во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 18 результативных передач.