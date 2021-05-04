Германия

Футболист покинет клуб уже летом.

Мюнхенская Бавария на своем официальном сайте объявила об уходе хавбека клуба Хави Мартинеса.

Контракт с футболистом истекает 30-го июня и клуб с футболистом приняли решение его не продлевать.

Помимо Мартинеса мюнхенцы также сообщили, что Жером Боатенг и Давид Алаба покинут клуб летом.

Отметим что Мартинес переехал в Германию в 2012 году. С тех пор он сумел выиграть восемь чемпионств (если в текущем сезоне Бавария выиграет Бундеслигу, то будет 9), два трофея Лиги чемпионов и много других титулов.

"Я горжусь и счастлив быть частью семьи ФК Бавария в течение девяти лет. Я хотел бы поблагодарить этот замечательный клуб и особенно наших болельщиков — вы сделали Мюнхен моим домом! Я никогда не забуду эти девять лет.

С самого первого дня я почувствовал силу и особую природу клуба. Я жил для этого клуба, всегда отдавал ему все, и очень рад тому, что мы вместе выиграли множество титулов. ФК Бавария и ее болельщики навсегда останутся в моем сердце", — сказал Мартинес.

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