Германия

Берлинцы одержали уверенную победу на своем поле.

Завершился перенесенный поединок 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Герта принимала на своем поле Фрайбург.

Хозяева отправили в ворота соперника три безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы набрать в свою копилку три очка.

Герта - Фрайбург 3:0

Голы: Пьонтек, 13, Пекарик, 22, Радонич, 85

Герта: Шволов, Пекарик, Боята (Штарк, 75), Альдерете, Торунарига, Дарида (Зефейк, 75), Аскасибар, Гендузи (Хедира, 39), Радонич, Дилросун (Матеус Кунья, 62), Пьонтек (Кордоба, 62).

Фрайбург: Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек (Грифо, 46), Гюнтер, Шмид, Хефлер, Сантамария (Кайтель, 46), Шаллаи (Чжон Ву Ен, 83), Хелер (Петерсен, 70), Демирович (Тил, 87).

Предупреждения: Альдерете, Гендузи, Торунарига, Дарида - Хефлер, Демирович, Шаллаи.