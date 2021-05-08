Германия

Немецкий специалист все еще не получил весомого предложения дальнейшего места работы.

В заявлении Немецкого футбольного союза (DFB), через несколько дней спустя ухода Ханса-Дитера Флика с поста главного тренера мюнхенской Баварии, достаточно четко было выделено намерение подписать контракт с данным специалистом, после чего назначить его на пост главного тренера национальной сборной Германии.

Сам Флик не стал отрицать возможность данного сотрудничества, и в рамках пресс-конференции 7 мая сообщил изданию Kicker о продолжающихся переговорах с директором DFB Оливером Бирхоффом относительно возможного будущего назначения.

Однако, спектр внимания немецкого наставника не сосредоточен исключительно вокруг сборной своей страны: "Все видят меня в сборной Германии, но есть и другие варианты. Я ничего конкретного не могу сказать о своем будущем месте работы сейчас, поэтому буду ждать окончания всех переговоров.

Быть тренером главной команды страны — нечто особенное. Вы руководите лучшими футболистами Германии. Я прекрасно понимаю, чего можно ожидать от этой должности и какие она дает перспективы. Предлагаю всем немного подождать, и уже скоро все станет известно".

Стоит отметить, что Ханс-Дитер Флик был помощником Йоахима Лева на триумфальном чемпионате мира-2014 в Бразилии, после чего перешел на пост спортивного директора, а уже в январе 2017-го года покинул свой пост по собственному желанию, отправившись в Хоффенхайм.