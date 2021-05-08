Германия

Закончились три поединка чемпионата Германии.

В рамках 32-го тура чемпионата Германии состоялись три поединка. Байер отправился в гости к Вердеру и не смог добиться победы.

Вольфсбург, в свою очередь, принимал на своем поле неуступчивый Унион и отправил в ворота соперника три мяча — все на счету Брекало.

Хоффенхайм же принимал Шальке, который уже вылетел из элитного дивизиона, потерпел очередное поражение, хоть и вел в два мяча.

Вердер — Байер 0:0

Вольфсбург — Унион Берлин 3:0

Голы: Брекало, 12, 63, 90

Хоффенхайм - Шальке 4:2

Голы: Крамарич, 47, Акпогума, 52, Баумгартнер, 60, Бебу, 64 — Ут, 12, Мустафи, 42