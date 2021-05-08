Закончились три поединка чемпионата Германии.
Радость игроков Вольфсбурга, getty images
08 мая 2021, 18:28
В рамках 32-го тура чемпионата Германии состоялись три поединка. Байер отправился в гости к Вердеру и не смог добиться победы.
Вольфсбург, в свою очередь, принимал на своем поле неуступчивый Унион и отправил в ворота соперника три мяча — все на счету Брекало.
Хоффенхайм же принимал Шальке, который уже вылетел из элитного дивизиона, потерпел очередное поражение, хоть и вел в два мяча.
Вердер — Байер 0:0
Вольфсбург — Унион Берлин 3:0
Голы: Брекало, 12, 63, 90
Хоффенхайм - Шальке 4:2
Голы: Крамарич, 47, Акпогума, 52, Баумгартнер, 60, Бебу, 64 — Ут, 12, Мустафи, 42