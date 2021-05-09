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Бавария - Боруссия Д, getty images
09 мая 2021, 01:13
Бавария в рамках 32-го тура чемпионата Германии принимала на своем поле Боруссию М в ранге чемпиона этого сезона.
Подопечные Ханси-Дитера Флика отправили в ворота соперника шесть безответных мячей.
Обзор матча:
Бавария — Боруссия М 6:0
Голы: Левандовски, 2, 34, 66, Мюллер, 23, Коман, 44, Сане, 86
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Хави Мартинес, 71), Люка Эрнандес, Дэвис — Алаба (Горетцка, 60, Ньянзу, 70), Киммих, Мусиала (Гнабри, 60) - Мюллер, Левандовски, Коман (Сане, 60).
Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Вендт, 69) — Лазаро (Вольф, 46), Хофманн (Штиндль, 69), Закария, Нойхаус — Эмболо, Тюрам (Плеа, 46).
Предупреждения: Нойхаус, Вольф
Удаление: Ньянзу, 75