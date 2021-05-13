Германия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс решающего матча Кубка Германии.

Все внимание в Германию, где состоится финал национального Кубка!

РБ Лейпциг – Боруссия Д

Финал Кубка Германии. Четверг, 21:45, Берлин, Олимпиаштадион.

Путь команд к финальному матчу:

РБ Лейпциг:

- Нюрнберг (3:0, Айдара, 3, Поульсен, 67, Хван Хи Чхан, 90)

- Аугсбург (3:0, Орбан, 11, Поульсен, 75, Анхелиньо, 82)

- Бохум (4:0, Айдара, 10, Забитцер, 45+1, Поульсен, 66, 75)

- Вольфсбург (2:0, Поульсен, 63, Хван Хи Чхан, 88)

- Вердер (2:1, Хван Хи Чхан, 93, Форсберг, 120+1 – Биттенкурт, 105+1)

Боруссия Дортмунд:

- Дуйсбург (5:0, Санчо, 14, Беллингем, 30, Азар, 39, Рейна, 50, Ройс, 58)

- Айнтрахт Брауншвейг (2:0, Хуммельс, 12, Санчо, 90+2)

- Падерборн (3:2, Джан, 6, Санчо, 16, Холанд, 95 – Юстван, 79, Овусу, 90+7)

- Боруссия М (1:0, Санчо, 66)

- Хольштайн Киль (5:0, Рейна, 16, 22, Ройс, 26, Азар, 32, Беллингем, 41)

В финале текущего розыгрыша Кубка Германии сойдутся две лучших атаки и обороны турнира. В пяти матчах на пути в Берлин Лейпциг забил 14 мячей, а Дортмунд – 16. "Быки" пропустили всего лишь один мяч в дополнительное время с крепким Вердером, а "шмели" – два, в непростой встрече с Падерборном в 1/8 финала.

Соперников по сетке национального кубка для обеих команд сложно было назвать тяжелыми и непреодолимыми. У Боруссии так и вовсе был лишь один противник из первой Бундеслиги – гладбахские одноклубники, которые были минимально повержены в своем логове. У Лейпцига таковых было сразу три, но Аугсбург и Вердер довольно сложно назвать уж слишком грузными оппонентами, а Вольфсбург был уверенно побежден.

В общем, после вылета Баварии от Хольштайна на стадии 1/16 финала (который был более чем спокойно разбит Боруссией еще в первом тайме в полуфинале) путь команд к главному трофею был открыт, осталось лишь сделать финальный шаг.

Главная интрига – сумеет ли Юлиан Нагельсман уйти из саксонского коллектива с первым в истории Ред Булла из Лейпцига кубком страны, а также в своей недолгой, но насыщенной тренерской карьере. Тоже самое касается, к слову, и Эдина Терзича, который совсем скоро уступит пост №1 в команде Марко Розе.

Победа в DFB Pokalе позволит Дортмунду красиво завершить столь непростой и турбулентный сезон. Несмотря на повреждение основного голкипера Марвина Хитца, а также нескольких отсутствующих из-за травм игроков, которые уже давно находятся в лазарете (Витсель, Загаду, Шмельцер) Боруссия может смело рассчитывать на вполне себе боевой состав. Напомним, что Эрлинг Холанд все-таки полетел с командой в Берлин, и с огромной вероятностью появится на поле Олимпиаштадиона в стартовом составе.

Генеральная репетиция финала в минувшие выходные завершилась в пользу "шмелей". Банде Терзича удалось забить решающий гол в самой концовке встречи, тем самым одолев "быков" второй раз в сезоне (первую игру Дортмунд выиграл 3:1). Любопытно, что Юлиан Нагельсман лишь раз сумел обыграть Боруссию в качестве тренера Хоффенхайма и Лейпцига, причем в Саксонии не сделал этого ни разу. Общий баланс этих встреч таков: 1 победа, 4 ничьих и 6 поражений. Разница мячей: 18 – 25. Прервет неудачную серию, как считаете?

Ориентировочные составы:

РБ Лейпциг: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Орбан – Мукиеле, Забитцер, Кампль, Анхелиньо – Ольмо, Айдара – Серлот

Боруссия Дортмунд: Бюрки – Пищек, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Джан, Дилейни – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд

Травмированы/дисквалифицированы: Адамс, Нкунку, Самарджич, Собослаи – Витсель, Загаду, Морей, Моукоко, Хитц, Шмельцер, Беллингем

Интересные факты:

- Боруссия Дортмунд выигрывала Кубок Германии четыре раза, последний датирован 2017-ым годом. В той встрече "шмели" одолели Айнтрахт из Франкфурта-на-Майне со счетом 2:1 благодаря голам Усмана Дембеле и Пьер-Эмерика Обамеянга. Кроме того, данный финал станет шестым для дортмундского клуба за последние девять лет.

- Юлиан Нагельсман и Эдин Терзич могут взять свой первый трофей в тренерской карьере.

- Лейпциг лишь однажды принял участие в финальном поединке национального кубка. В 2019 году "быки" были разгромлены мюнхенской Баварией (0:3).

- Джейдон Санчо является лучшим футболистом текущего розыгрыша Кубка Германии по системе гол+пас – 4+4.