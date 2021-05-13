Германия

Юлиан Нагельсманн так и не смог поднять над головой трофей в качестве главного тренера "Красных быков".

В финальном поединке Кубка Германии образца сезона-2020/21 повезло встретиться двум командам, чья очная дуэль в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги украшала наше наблюдения за событиями прошлых выходных. РБ Лейпциг и дортмундская Боруссия встречались на поле главной арены страны — берлинского Олимпиаштадиона — с абсолютно уникальным контекстом своей дуэли.

Мы уже точно знали, что Юлиан Нагельсманн и Эдин Терзич точно покинут свои клубы в концовке текущего сезона, а их возраст, 33 и 38 лет соответственно, давал повод говорить о противостоянии наиболее молодых наставников в истории финалов Кубка Германии. И если главного тренера "Красных быков" уже переманила к себе мюнхенская Бавария, то судьба его коллеги по тренерскому цеху оставалась неизвестной. Очевидно, что в таких условиях каждому из них хотелось привести свою команду к успеху.

На фоне этой диспозиции, "шмели" нанесли удар первыми. Ошибка в центре поля от Кампля в борьбе против Ройса увенчалась контратакой, которую Холанд помог развернуть Дауду, а Санчо завершил старания партнеров по доставке мяча в левый фланг штрафной прицельным ударом в дальний угол. Быстрый пропущенный мяч на пятой минуте не должен был смутить коллектив Нагельсманна, однако Лейпциг испытал явные проблемы в создании моментов на чужой половине, в результате чего соперники ближе к середине первого тайма провели еще один разительный выпад.

И вновь мы были вынуждены говорить о банальной ошибке номинальных гостей при работе с мячом у центральной линии. Хван не справился с отскоком, а Ройс вновь оказался ближе всех к эпизоду, направив Холанда в рывок на правый фланг штрафной моментальным пасом на ход. Эрлинга мы давно не видели в действии, поэтому он с радостью напомнил о своих умениях бомбардира, пробив в дальний угол.

Поскольку РБ в первой половине матча практически не создавал опасных ситуаций — промах Серлота с правого фланга штрафной мимо ближней штанге можно было назвать одной из таковых с большой натяжкой — то Дортмунду не составило труда перед перерывом еще раз удачно убежать в контратаку от центра поля, которую начал Дауд, а завершали Ройс и Санчо. Англичанин повозил соперников перед пустыми воротами, после чего оформил дубль.

У Нагельсманна было 15 минут времени в распоряжении для того, чтобы хоть как-то повлиять на свою команду. Наставник Лейпцига бросил в бой Поульсена и Нкунку, а француз уже в первой атаке со своим участием в завершении отправил мяч в перекладину с ближней дистанции. В последствии, подобным действием с выхода на замену, но уже по отношению к правой штанге, отметится и Форсберг. Как уже можно было понять, моменты у "Красных быков" были, но реализация — отдельная грустная история.

Единственным, кому у номинальных хозяев повезло с завершающим ударом, стал Ольмо. Его выстрел на 72-й минуте из полукруга у чужой штрафной накалил обстановку до предела, но на большее Лейпцига так и не хватило. Холанд в контратаке на 88-й минуте, которую сам же и начал от своей штрафной, пробил со входа в центр чужих владений настолько коряво, попав себе же в опорную ногу, что Гулачи был отыгран случайным рикошетом. После подобного могли заулыбаться даже фанаты команды Нагельсманна, так как их команда показала не самый плохой футбол после перерыва, но из большого числа голевых моментов так и не организовала для себя забитые мячи.

Финальный свисток мюнхенского арбитра Феликса Брыха зафиксировал победу дортмундской Боруссии в финальном поединке Кубка Германии образца сезона-2020/21, а РБ Лейпциг был вынужден в очередной раз остаться без трофеев по итогам сезона.РБ Лейпциг —1:4Ольмо, 72 — Санчо, 5, 45+1, Холанд, 28, 88Гулачи — Мукиэле (Лаймер, 62), Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Кампль (Форсберг, 62), Забитцер — Айдара, Ольмо — Серлот (Поульсен, 46), Хван (Нкунку, 46).Бюрки — Пищек, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Джан, Беллингэм (Азар, 46), Дауд — Ройс (Брандт, 90+2), Санчо (Менье, 89) — Холанд (Рейна, 90+2).Предупреждения: Упамекано, Ольмо — Джан, Беллингэм, Дауд, Санчо, Хуммельс