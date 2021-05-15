Германия

Завершились два поединка чемпионата Германии.

В рамках 33 тура чемпионата Германии Байер на своем поле принимал неуступчивый Унион Берлин, а Боруссия М противостояла Штуттгарту.

Леверкузенцы открыли счёт в середине первой половины игры усилиями Вирца, но пропустили от Похьянпало во втором тайме.

Байер — Унион 1:1

Голы: Вирц, 27 — Похьянпало, 72

"Жеребцы", в свою очередь, забили гол в раздевалку, но уступили по итогам матча, пропустив во второй половине игры дважды.

Боруссия М — Штутгарт 1:2

Голы: Штиндль, 45 — Эндо, 72, Каладжич, 77

После сыгранных матчей Байер расположился на шестом месте, Унион — на седьмом, Боруссия — на восьмом, Штутгарт — на девятом.