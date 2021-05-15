Завершились два поединка чемпионата Германии.
Байер - Унион, getty images
15 мая 2021, 18:38
В рамках 33 тура чемпионата Германии Байер на своем поле принимал неуступчивый Унион Берлин, а Боруссия М противостояла Штуттгарту.
Леверкузенцы открыли счёт в середине первой половины игры усилиями Вирца, но пропустили от Похьянпало во втором тайме.
Байер — Унион 1:1
Голы: Вирц, 27 — Похьянпало, 72
"Жеребцы", в свою очередь, забили гол в раздевалку, но уступили по итогам матча, пропустив во второй половине игры дважды.
Боруссия М — Штутгарт 1:2
Голы: Штиндль, 45 — Эндо, 72, Каладжич, 77
После сыгранных матчей Байер расположился на шестом месте, Унион — на седьмом, Боруссия — на восьмом, Штутгарт — на девятом.