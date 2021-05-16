Мюнхенский клуб надеется переманить защитника Интера в условиях финансовых проблем миланского коллектива.
Ашраф Хакими, Getty Images
16 мая 2021, 07:28
Далеко не самое удачное финансовое положение миланского Интера становится причиной появления слухов о возможном уходе его ключевых футболистов в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, мюнхенская Бавария не осталась в стороне от возможности воспользоваться потребностью новоиспеченных итальянских чемпионов в финансах ради совершения трансфера их ключевого исполнителя в текущем сезоне.
Речь идет о марокканском полузащитнике Ашрафе Хакими, который лишь в начале текущего сезона присоединился к "змеям" за сумму в 45 млн евро и сразу стал основным игроком в построении Антонио Конте.
В текущем сезоне 22-летний фланговый исполнитель провел уже 44 матча, по ходу которых семь раз отличался голами и отдал десять результативных передач.
Согласно данным источника, Бавария намерена предложить за игрока сумму в 50 млн евро, в которую его оценивает портал Transfermarkt, несмотря на еще четыре года действующего контракта.
Напомним, что Хакими является воспитанником мадридского Реала, откуда и перешел, транзитом через дортмундскую Боруссию, в состав миланского Интера.