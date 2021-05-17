Германия

Фаны даже умудрились подраться с полицией.

Победа дрезденского Динамо над Тюркгюджю в рамках Третьей Бундеслиги позволила клубу пробиться во Вторую Бундеслигу по итогам сезона.

Фанаты дрезденцев очень ярко, однако со знаком минус, отпраздновали знаменательное событие. Они столкнулись перед стадионом с полицейскими, забросав их камнями и стеклянными бутылками.

Силовики, в свою очередь, попытались не дать себя в обиду и разогнать болельщиков. Они использовали водометы и слезоточивый газ против особо агрессивных

💥🇩🇪 #Allemagne ⚽️



Grosses tensions et heurts entre la police et les supporters du Dynamo #Dresden, actuellement, qui veulent rejoindre le stade où se jouait le match contre Türkgücü München. Match remporté par le Dynamo 4-0



Video ⤵️pic.twitter.com/EFy9krkrUt — La Poutre d'Istanbul (@martopirlo1) May 16, 2021

Поддерживало команду у стадиона около пяти тысяч фанов. При этом, полиция и власти города запретили массовые сборы.

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