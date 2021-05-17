Фаны даже умудрились подраться с полицией.
Фанаты Динамо Дрезден
17 мая 2021, 01:50
Победа дрезденского Динамо над Тюркгюджю в рамках Третьей Бундеслиги позволила клубу пробиться во Вторую Бундеслигу по итогам сезона.
Фанаты дрезденцев очень ярко, однако со знаком минус, отпраздновали знаменательное событие. Они столкнулись перед стадионом с полицейскими, забросав их камнями и стеклянными бутылками.
Силовики, в свою очередь, попытались не дать себя в обиду и разогнать болельщиков. Они использовали водометы и слезоточивый газ против особо агрессивных
Поддерживало команду у стадиона около пяти тысяч фанов. При этом, полиция и власти города запретили массовые сборы.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.