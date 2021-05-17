Германия

Дортмундский клуб не намерен расставаться со своей главной звездой перед кампанией в Лиге чемпионов.

Уже давно не является секретом тот факт, что за норвежским нападающим дортмундской Боруссии Эрлингом Холандом успела выстроиться целая вереница европейских топ-клубов, поэтому представителям "шмелей" достаточно часто приходится реагировать на появление всевозможных слухов относительно будущего данного исполнителя.

В частности, активный интерес к 20-летнему форварду проявляют мадридский Реал, каталонская Барселона и английский Манчестер Сити, а не так давно стало известно, что в контракте исполнителя установлена сумма выкупа в размере 75 млн евро, которая вступит в силу по окончанию следующего сезона.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2024-го года, поэтому, если клубы и в дальнейшем будут проявлять интерес к Холанду, то есть большие сомнения в том, что руководство Боруссии Дортмунд станет начинать диалог с суммы, меньшей чем ориентировочная стоимость, указанная на портале Transfermarkt — 110 млн евро.

Но и столь внушительный объем финансовых средств совершенно не играет ключевую роль, на фоне банального нежелания немецкого коллектива расставаться со своим лидером атакующей линии. В частности, в недавнем интервью немецкому подразделению Sky Sports спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк сообщил: "Мы все еще строим наши планы вокруг Эрлинга. Он будет выступать за нас в следующем сезоне".

На следующий день после этого интервью, норвежец вместе с командой обыграл Майнц в гостевом поединке (3:1), отдав очередную результативную передачу на партнера в этом сезона.

Всего же на счету Холанда в 40 поединках уже 39 голов и 12 голевых передач.

В последнем матче сезона Боруссия Дортмунд на своем поле будет принимать леверкузенский Байер.