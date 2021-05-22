Германия

Бременские "музыканты" покинули элитный дивизион Германии вслед за Шальке.

В последнем туре немецкой Бундеслиги определилась судьба команд, которые рисковали вылететь в низший дивизион страны по итогам текущего сезона.

Арминия, Кельн или Вердер рисковали отправиться вслед за Шальке в Бундеслигу 2 или в стыковые матчи за право сохранить прописку в высшем дивизионе.

Так, бременский Вердер потерпел поражение от гладбахской Боруссию и следующий сезон точно проведет во второй Бундеслиги, тогда как победа над Шальке позволила Кельну отложить определение своей судьбы до стыковых матчей.

Вердер – Боруссия М 2:4

Голы: Рашица, 80, Фюллькруг, 83 – Штиндль, 3, Тюрам, 52, Бенсебаини, 58, Нойхаус, 67

Кельн – Шальке 1:0

Гол: Борно, 86