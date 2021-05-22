Бременские "музыканты" покинули элитный дивизион Германии вслед за Шальке.
Джошуа Саргент, Getty Images
22 мая 2021, 19:02
В последнем туре немецкой Бундеслиги определилась судьба команд, которые рисковали вылететь в низший дивизион страны по итогам текущего сезона.
Арминия, Кельн или Вердер рисковали отправиться вслед за Шальке в Бундеслигу 2 или в стыковые матчи за право сохранить прописку в высшем дивизионе.
Так, бременский Вердер потерпел поражение от гладбахской Боруссию и следующий сезон точно проведет во второй Бундеслиги, тогда как победа над Шальке позволила Кельну отложить определение своей судьбы до стыковых матчей.
Вердер – Боруссия М 2:4
Голы: Рашица, 80, Фюллькруг, 83 – Штиндль, 3, Тюрам, 52, Бенсебаини, 58, Нойхаус, 67
Кельн – Шальке 1:0
Гол: Борно, 86