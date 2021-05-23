Германия

Команды финишировали на первом и втором месте во втором дивизионе.

Завершился сезон-2020/21 во Второй Бундеслиги и стали известны команды, которые повысились в классе.

С первого места в Бундеслигу вышел Бохум. Команда набрала 67 очков, добыв победу в последнем туре над Зандхаузеном (3:1).

Второе место, которое также дает прямую путевку в высший дивизион, досталось Гройтер Фюрту. В последней игре они обыграли Фортуну (3:2).

В плей-офф за выход в Бундеслигу сыграет Хольштайн Киль, занявший третье место. В соперниках Кельн.

В Третью Бундеслигу отправились Вюрцбургер Кикерс и Айнтрахт Брауншвейг. В плей-офф сыграет Оснабрюк.

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