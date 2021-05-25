Германия

Экс-тренер мюнхенской Баварии не долго находился в поисках нового места работы.

Немецкий наставник Ханс-Дитер Флик завершил работу с мюнхенской Баварией, завоевав вместе с клубом за подошедший к концу сезон Суперкубок УЕФА, Кубок Германии, а также титулы Клубных чемпионов мира и чемпионов Германии.

На его смену уже был назначен экс-тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн, а сам Флик не так уж и долго оставался в неведении относительно своего нового места трудоустройства.

Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB), 56-летний специалист поставил свою подпись под контрактом со сборной Германии, которую он возглавит сразу после окончания грядущего чемпионата Европы-2020, где "Бундестим" будет выступать еще под руководством Йоахима Лева.

Соглашение рассчитано до 2024-го года и затрагивает домашний для Германии чемпионат Европы-2024.

Стоит отметить, что Флик был ассистентом Лева в национальной сборной с 2006 по 2014-й год, а их период совместной работы завершился триумфом немцев на мундиале-2014 в Бразилии.

Первым матчем под руководством нового наставника для "Бундестим" станет гостевая встреча против Лихтенштейна в рамках квалификации к чемпионату мира-2022, которая запланирована на 2 сентября 2021 года.