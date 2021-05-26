Голкипер Баварии Александер Нюбель нуждается в игровой практике.
Александер Нюбель, getty images
26 мая 2021, 13:58
Летом прошлого года Нюбель перебрался из Шальке в Баварию и подписал контракт сроком на пять лет.
Весь сезон Нюбель провел за спиной Мануэля Нойера, cыграв при этом всего четыре матча во всех турнирах.
Такая ситуация не устраивает 24-летнего голкипера и он просит клуб отправить его в аренду. Об этом сообщает издание Bild.
При этом, руководство Баварии не хочет отпускать Нюбеля, ведь в этом случае клубу придется искать нового голкипера и тратить на него деньги.