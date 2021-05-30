Германия

Испанский хавбек может попасть под "революцию" президента Барселоны Жоана Лапорты.

Центральный полузащитник Барселоны Серхио Бускетс в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

Как сообщает AS, после чемпионата Европы 32-летний испанец может пополнить состав мюнхенской Баварии, попав под массовую чистку состава, запланированную новым президентом "сине-гранатовых" Жоаном Лапортой.

Руководство Барселоны рассчитывало, что Бускетс завершит карьеру на Камп Ноу, однако непростая финансовая ситуация клуба рискует стать причиной смены этих планов.

В сезоне-2020/21 Бускетс провел за каталонский гранд 36 матчей в Ла Лиге, в которых ему удалось отметиться 5 результативными передачами.

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