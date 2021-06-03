Боснийский защитник и нидерландский форвард не будут выступать за "горняков" во второй Бундеслиге.
Сеад Колашинац и Клаас-Ян Хунтелаар, Getty Images
03 июня 2021, 17:59
Футбольный клуб Шальке, занявший последнюю строчку в минувшем сезоне первой Бундеслиги и понизившийся в классе, на своем официальном сайте объявил о расставании с двумя футболистами.
Так, в следующей кампании защищать цвета "горняков" не будут крайний защитник Сеад Колашинац и опытный центрфорвард Клаас-Ян Хунтелаар.
"За последние дни руководство внимательно изучило текущие параметры планирования и развития команды и пришло к выводу, что Сеад Колашинац и Клаас-Ян Хунтелаар не будут выступать за клуб в следующем сезоне", — сказано в заявлении Шальке.
Таким образом, 27-летний босниец вернется после аренды в лондонский Арсенал, тогда как 37-летний нидерландец покинет Шальке на правах свободного агента.
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