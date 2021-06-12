Германия

Футболист недоволен своей ситуацией в клубе.

Вингер мюнхенской Баварии Кингсли Коман намерен покинуть клуб уже в летнее трансферное окно.

Футболист недоволен своей заработной платой. Боссы клуба готовы повысить ему зарплату на один миллион, до 12 миллионов в год.

Француз уверен, что должен зарабатывать больше. Ему не нравится, что зарплата Сане и его разнится.

Также вингер считает, что в Баварии не отдают ему желанный 10 номер, однако его также получил Лерой Сане после ухода Филиппе Коутиньо. На это француз обозлен.

На счету Комана пять голов и десять ассистов в 29 матчах немецкой Бундеслиги в минувшем сезоне.

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