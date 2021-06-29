Германия

Португальский форвард, похоже, перейдет в стан "быков".

Нападающий Айнтрахта Андре Силва может продолжить карьеру в другом клубе немецкой Бундеслиги — Лейпциге.

Как сообщает Bild, руководство "быков" согласовало все условия будущего трансфера 25-летнего португальца и заплатит за него 23 миллиона евро, не считая агентских выплат.

Сам футболист будет зарабатывать в новом клубе 4 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Андре Силва провел за Айнтрахт 32 поединка в рамках Бундеслиги, в которых он забил 28 голов и отдал 8 результативных передач.

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