Германия

Евро-2020 — последний турнир для немецкого хавбека на международном уровне.

Центральный полузащитник мадридского Реала Тони Кроос объявил о завершении карьеры в национальной сборной Германии.

Последним большим турниром 31-летнего немца в футболке "Бундестим" стало Евро-2020, в котором его команда преодолела групповой этап, но выбыла на стадии 1/8 финала от сборной Англии (0:2). Футболист обратился к футбольной общественности, опубликовав целое письмо.

"Я сыграл за сборную Германии 106 матчей. Хотел, чтобы это число увеличилось до 109, и мы выиграли большой титул чемпионов Европы. Я долгое время принимал решение касательно того, уходить или нет после завершения Евро. Я уже давно понял, что я не сыграю на чемпионате мира-2022 в Катаре. В основном это связано с тем, что хочу следующие несколько лет полностью сосредоточиться на своих целях в мадридском Реале".

"Кроме того, с этого момента я сознательно предоставляю себе необходимые перерывы, которых у меня не было уже одиннадцать лет из-за выступлений в сборной Германии. Более того, как муж и папа, я тоже хотел бы быть рядом со своей женой и тремя детьми".

"Для меня было огромной честью носить эту футболку так долго. Я делал это с гордостью и страстью. Спасибо всем фанатам, которые поддержали меня аплодисментами. И спасибо всем критикам за их дополнительную мотивацию".

"В самом конце хочу сказать большое спасибо Йоахиму Леву. Именно он предоставил мне возможность представлять сборную Германии и стать чемпионом мира. Благодаря его доверию мы написали эту историю успеха".

"Для меня было честью выступать за сборную Германии, а Ханси Флику — удачи и успехов. Ваш Тони!" — написал Кроос в своем Twitter.