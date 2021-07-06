Германия

Футболист не был заявлен за основную команду.

16-летний испанский нападающий Хуан Энрике Эрреро Гарсия стал очередным приобретением франкфуртского Айнтрахта в текущее трансферное окно, совершив переход в столь юном возрасте из Вильярреала.

Воспитанием игрока линии атаки занималась академия испанского клуба Рода, из которого он затем, летом прошлого года, примкнул к лагерю "желтой субмарины".

За плечами юного футболиста уже имеется опыт выступлений за сборную Испании среди юношей возрастом до 15 лет, в составе которой он отличился тремя забитыми мячами в трех сыгранных поединках.

Согласно информации на официальном сайте клуба, Хуан Гарсия подписал контракт сроком на четыре года.