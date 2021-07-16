Германия

Клуб выразил готовность помочь пострадавшим в борьбе с последствиями стихийного бедствия.

Середина июля 2021-го в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия оказалась слишком дождливой, в результате чего серьезно пострадал один из исторических городов данного региона — Хаген. Конкретнее — район данного населенного пункта Хаген-Хоэнлимбург, где расположен одноименный замок.

Футбольная немецкая среда не осталась в стороне от гуманитарных проблем, а соседствующая с данным городом дортмундская Боруссия уже выразила желание провести в Хагене благотворительный поединок, после ликвидации большинства последствий наводнения, вырученные средства с которого будут использованы для помощи местному населению.

"Хаген-Хоэнлимбург находится всего в нескольких километрах от нашего дома. Оттуда и из многих других частей страны мы получаем ужасные снимки, но вдобавок к ним идут и действительно трогательные, которые показывают, насколько жители региона поддерживают друг друга в трудных ситуациях.

Боруссия Дортмунд также хочет внести свой вклад в помощь пострадавшим и предоставить жертвам доходы от благотворительной игры, которую мы хотели бы сыграть в Хагене, в настолько скором времени, насколько это возможно.

В ближайшие дни мы начнем соответствующие переговоры по этому поводу", — гласит заявление председателя правления "шмелей" Ханса-Йоахима Вацке.

Напомним, что старт немецкой Бундеслиги намечена на 13 августа.