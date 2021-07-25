Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

В товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к старту сезона-2020/21, мюнхенская Бавария встретилась с амстердамским Аяксом.

Команды продемонстрировали результативный футбол, однако выявить сильнейшего им так и не удалось.

Финальный свисток зафиксировал ничью — 2:2.

Обзор матча:

Бавария — Аякс 2:2

Голы: Чупо-Мотинг, 40, Ньянзу, 48 — Лабьяд, 10, Йенсен, 50

Бавария: Ульрайх, Сарр (Брюкнер, 62), Ричардс (Vidović, 62), Упамекано (Тилльман, 62), Ньянзу (Motika, 62), Райн (Мозандль, 62), Кюизанс (Вита, 62), Станишич (Wenig, 62), Шупо-Мотинг (Лоуренс, 62), Зиркзее (Аррей-Мби, 62), Зиб (Mamedova, 62).

Аякс: Пасвеер, Мазрауи (Регеер, 77), Ренсх (Baas, 46), Тимбер (Магальян, 46), Схюрс, Лабьяд (Фитц-Джим, 77), Тайлор (Бергейс, 64), Нерес (Блинд, 64), Гравенберх (Йенсен, 46), Тадич (Эккеленкамп, 85), Аллер (Марта, 77).

Предупреждение: Лоуренс.