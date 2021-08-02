Германия

Юный нападающий предыдущие полгода провел в Италии.

Согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, нападающий мюнхенской Баварии Джошуа Зиркзее будет вынужден отправиться в очередную арену уже со старта нового сезона.

Бельгийский Андерлехт вызвался стать тем самым клубом, который предоставит 20-летнему футболисту достаточный объем игровой практики, с чем у нидерландца точно возникнут проблемы, если он остается в составе "Красной машины".

При этом, "пурпурно-белые" сумели прописать в соглашении по форварду опцию возможного выкупа, поэтому существует вероятность, что уже в конце следующего футбольного года молодой футболист окончательно покинет состав своего нынешнего клуба.

Напомним, что последние полгода Зиркзее также провел в аренде, выступая в составе итальянской Пармы, однако сумел провести лишь четыре поединка (108 минут) за этот период, так и не отметившись забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.