Германия

Немецкий хавбек продолжит карьеру в Италии.

Удинезе официально объявил о подписании полузащитника Лазара Самарджича, права на которого ранее принадлежали РБ Лейпцигу.

19-летний немец перебрался в новый клуб на постоянной основе, подписав контракт до лета 2026 года.

Финансовые детали сделки не сообщаются. По информации Transfermarkt, Удинезе заплатил за юного футболиста 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Лазар Самарджич провел за первую команду Лейпцига 9 неполных поединков (244 минуты), в которых он отметился одним ассистом.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.