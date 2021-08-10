Завершились еще две игры турнира.
Кайзерслаутерн - Боруссия М, ФК Боруссия М
10 августа 2021, 00:53
В рамках 1/32 финала Кубка Германии завершились еще два поединка.
Боруссия М сумела обыграть Кайзерслаутерн с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол за гладбахцев на свой счет оформил Ларс Штиндль в самом начале поединка.
Кайзерслаутерн — Боруссия М 0:1
Гол: Штиндль, 11
Кайзерслаутерн: Рааб, Циммер, Зенгер, Краус (Нойхаус, 46), Томьяк, Клингенбург (Кляйнзорге, 64), Гетце (Гибс, 85), Редондо (Киприт, 85), Цук, Вундерлих, Ханслик (Зесса, 63).
Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Лайнер, Скалли, Гинтер, Вольф, Бенеш (Плеа, 73), Штиндль (Хофманн, 90), Нойхаус, Херрманн (Беннеттс, 80), Крамер.
Предупреждения
: Клингенбург, Штиндль, Томьяк, Нойхаус, Кляйнзорге, Скалли.
Хоффенхайм на выезде с минимальным преимуществом обыграл Викторию Кельн (2:3).
Поединок длился 120 минут. В первом тайме команды отличились по разу: за гостей забил Крамарич, а за хозяев — Хандле.
После игра перешла в дополнительное время. Хоффенхайм забил дважды. Голы на счету Даббура и Крамарича. У Виктории отличился Грегер.
Виктория Кельн — Хоффенхайм 2:3
Голы: Хандле, 33, Грегер, 102 - Крамарич, 27, 107, Даббур, 94
Виктория Кельн: Николас, Бубалла, Грегер, Россман, Амун (Филипп, 59), Лорх (Хемке, 90), Хандле, Хайстер (Мэй, 105), Зонтаймер (Буняку, 110), Клефиш, Моллер (Тиле, 59).
Хоффенхайм: Пентке, Акпогума, Фогт, Богарде (Пош, 63), Раум (Йон, 115), Баумгартнер, Штиллер, Гайгер (Даббур, 76), Бруун Ларсен (Гачинович, 105), Рюттер (Руди, 64), Крамарич.
Предупреждения: Штиллер, Баумгартнер, Бубалла, Грегер, Амун, Акпогума.