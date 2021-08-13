Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют менхенгладбахская Боруссия М и мюнхенская Бавария.
Дайот Упамекано, Getty Images
13 августа 2021, 20:52
В стартовом поединке немецкой Бундеслиги в Менхенгладбахе сыграют местная Боруссия и мюнхенская Бавария.
Ади Хюттер в первом стартовом составе своей команды в новом сезоне предпочел увидеть новичка Скалли на левом фланге обороны, над которым расположится Вольф, а атаку возглавит Алассан Плеа.
Со стороны Юлиана Нагельсманна мы можем наблюдать дебют Дайота Упамекано в центре обороны, а также появление игрока молодежной команды Станишича на правом фланге обороны.
Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Скалли — Нойхаус, Крамер — Херрманн, Штиндль, Вольф — Плеа.
Запасные: Зиппель, Тюрам, Бейер, Нетц, Бенеш, Хофманн, Янчке, Носс, Беннеттс.
Запасные: Ульрайх, О. Ричардс, Коман, Чупо-Мотинг, К. Ричардс, Кюизанс, Сарр, Ньянзу, Мусиала.
Бавария: Нойер — Станишич, Зюле, Упамекано, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски.
Матч Боруссия М — Бавария начнется в 21:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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