В стартовом поединке немецкой Бундеслиги в Менхенгладбахе сыграют местная Боруссия и мюнхенская Бавария.

Ади Хюттер в первом стартовом составе своей команды в новом сезоне предпочел увидеть новичка Скалли на левом фланге обороны, над которым расположится Вольф, а атаку возглавит Алассан Плеа.

Со стороны Юлиана Нагельсманна мы можем наблюдать дебют Дайота Упамекано в центре обороны, а также появление игрока молодежной команды Станишича на правом фланге обороны.

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Скалли — Нойхаус, Крамер — Херрманн, Штиндль, Вольф — Плеа.

Запасные: Зиппель, Тюрам, Бейер, Нетц, Бенеш, Хофманн, Янчке, Носс, Беннеттс.

Бавария: Нойер — Станишич, Зюле, Упамекано, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски.

Запасные: Ульрайх, О. Ричардс, Коман, Чупо-Мотинг, К. Ричардс, Кюизанс, Сарр, Ньянзу, Мусиала.

Матч Боруссия М — Бавария начнется в 21:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.