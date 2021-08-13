Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют менхенгладбахская Боруссия М и мюнхенская Бавария.

В стартовом поединке немецкой Бундеслиги в Менхенгладбахе сыграют местная Боруссия и мюнхенская Бавария.

Ади Хюттер в первом стартовом составе своей команды в новом сезоне предпочел увидеть новичка Скалли на левом фланге обороны, над которым расположится Вольф, а атаку возглавит Алассан Плеа.

Со стороны Юлиана Нагельсманна мы можем наблюдать дебют Дайота Упамекано в центре обороны, а также появление игрока молодежной команды Станишича на правом фланге обороны.

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Скалли — Нойхаус, Крамер — Херрманн, Штиндль, Вольф — Плеа.

Запасные: Зиппель, Тюрам, Бейер, Нетц, Бенеш, Хофманн, Янчке, Носс, Беннеттс.



Бавария: Нойер — Станишич, Зюле, Упамекано, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски.