Германия

Футболист получил тяжелейшую травму в игре.

В рамках третьего тура Третьей Бундеслиги берлинская Виктория дома разгромила Кайзерслаутерн со счетом 4:0.

На 73-й минуте произошел ужасный стык в центре поля, в результате которого полузащитник гостей Феликс Гетце оказался на газоне.

Футболиста немедленно госпитализировали в одну из клиник Берлина, где после обследования выявили перелом черепа и перевели в реанимацию.

"Мы хотели бы поблагодарить вас за многочисленные пожелания выздоровления, которые мы получили от наших фанатов, а также от сотрудников и фанатов Виктории.

Феликс Гетце все еще находится на лечении в берлинской больнице", — сообщает пресс-служба Кайзерслаутерна.

Отметим, что Феликс Гетце — брат экс-хавбека сборной Германии и игрока ПСВ Марио Гетце.