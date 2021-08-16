Футболист получил тяжелейшую травму в игре.
Феликс Гетце, BILD
16 августа 2021, 21:55
В рамках третьего тура Третьей Бундеслиги берлинская Виктория дома разгромила Кайзерслаутерн со счетом 4:0.
На 73-й минуте произошел ужасный стык в центре поля, в результате которого полузащитник гостей Феликс Гетце оказался на газоне.
Футболиста немедленно госпитализировали в одну из клиник Берлина, где после обследования выявили перелом черепа и перевели в реанимацию.
"Мы хотели бы поблагодарить вас за многочисленные пожелания выздоровления, которые мы получили от наших фанатов, а также от сотрудников и фанатов Виктории.
Феликс Гетце все еще находится на лечении в берлинской больнице", — сообщает пресс-служба Кайзерслаутерна.
Отметим, что Феликс Гетце — брат экс-хавбека сборной Германии и игрока ПСВ Марио Гетце.