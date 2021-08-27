Немецкий центрбек может перебраться в стан чемпиона Германии.
Маттиас Гинтер, getty images
27 августа 2021, 14:20
Центральный защитник менхенгладбахской Боруссии Маттиас Гинтер может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, при этом продолжить выступления в Бундеслиге.
Как сообщает авторитетный журналист Кристиан Фальк, Бавария начала переговоры о подписании 27-летнего немца, хотя изначально руководство мюнхенского гранда планировало оформить трансфер футболиста следующим летом на правах свободного агента.
Поскольку нынешний контракт Гинтера истекает в конце текущего сезона, боссы Боруссии М рассчитывают расстаться с немецким центрбеком до закрытия нынешнего трансферного окна, чтобы заработать хоть какую-то сумму на его продаже.
В прошлом сезоне Маттиас Гинтер провел в футболке "жеребят" 46 поединков, в которых ему удалось забить 2 гола и отдать 1 результативную передачу.
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